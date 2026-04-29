信楽焼のタヌキの置物で有名な滋賀県甲賀市の信楽町では、ゴールデンウィーク恒例の「春のしがらき駅前陶器市」が始まりました。 タヌキの置物や茶碗、小皿など約3万点がずらりと並んでいます。通常より3割ほど安く、なかには大幅に値引きされた品もあり、訪れた買い物客はお目当ての一品を探し求めていました。 （買い物客）「タヌキがやっと我が家にやってきます。ここまで来ないとないようなタヌキだった