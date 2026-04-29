熊本市の慈恵病院が設置している「こうのとりのゆりかご」の運用を検証する半年ごとの会議が開かれ、熊本市への妊娠に関する相談が過去最多になったことが報告されました。会議では、学識経験者が、去年10月からことし3月までの「こうのとりのゆりかご」の預け入れの状況を検証し、公的機関との連携など運用体制に「明らかな違法性はなかった」と判断しました。一方で、匿名でも相談を受け入れている熊本市の窓口には、去年1年間で