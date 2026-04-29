◇ナ・リーグパドレス―カブス（2026年4月28日サンディエゴ）パドレスのザンダー・ボガーツ内野手（33）が1打席中に2回の自動投球判定（ABS）チャレンジに成功する場面があった。2点を先制された2回に反撃の5号ソロ本塁打を放ったボガーツは、1点を追う4回の第2打席で驚異の選球眼を見せた。カウント1ボール1ストライクからの3球目、カブス先発カブレラが投じたチェンジアップをボガーツが見送ると球審はストライク判