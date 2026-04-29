阪神・津田淳哉投手（24）が、29日のヤクルト戦（神宮）でプロ3年目にして初めて1軍に昇格した。入れ替わる形で、28日同戦で2回4安打3失点だった富田蓮投手（24）で出場登録を抹消された。津田は、23年ドラフト6位で大阪経済大から入団。右のリリーバーとして期待される。また、29日に先発する高橋遥人投手（30）と、外野強化としてドラフト3位ルーキーの岡城快生外野手（22）も登録された。