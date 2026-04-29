東京都三鷹市の公式サイトが29日までに更新され、「人間失格」などの著作で知られる作家太宰治（1909−1948）の墓所を参拝する際の注意喚起がなされた。太宰の遺体が発見された6月19日は“桜桃忌”と呼ばれ、三鷹市下連雀の禅林寺にある墓所には多くのファンが参拝に訪れる。桜桃忌を前に、「『太宰治』墓所への参拝に関するお願い」と題したメッセージが三鷹市の公式サイトに掲載された。「6月のご命日を控え、三鷹市下連雀の禅林