反トランプと「ノー・キング（王様はいらない）」を掲げた米国ツアー「ランド・オブ・ホープ・アンド・ドリームズ」を行っている米ロック界の重鎮ブルース・スプリングスティーン（76）が、25日に行われたホワイトハウス記者協会が主催する夕食会で起きた銃撃事件を受けて「政治的暴力に反対する」と声を上げ、ファンと共にトランプ米大統領への祈りを捧げた。26日に米テキサス州オースティンで行った公演で、スプリグスティーンは