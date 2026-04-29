フリーアナウンサーの神田愛花（４５）が２９日、インスタグラムを更新し、夫でバナナマンの日村勇紀（５３）の休養について触れた。「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くことになりました」と切り出し、「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」と報告する。その上で「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげ