トランプ大統領がチャールズ国王を招いたホワイトハウス公式晩餐会が２８日、開催された。その超豪華メニューはメラニア夫人が厳選したものだった。英紙サンが２８日、報じた。トランプ氏が主催した晩餐会は、米英の「特別な関係」を祝うために企画されたもの。今回の訪問は、米国独立２５０周年の節目とも重なっている。豪華なコース料理の前菜には、ガーデン野菜のポタージュにヤシの新芽やローストしたエシャロット、ミン