The Ravensが、4thアルバム『BAND-AID』を本日配信リリースした。2025年3月にリリースしたアルバム 『Ghost Notes』以来、約1年のインターバルでリリースされる本アルバムは、配信シングル「天国レイヴンズ」、アルバムリードシングル「One More Song」を含む全11曲が収録される。また、本作を収録したCDとオリジナル缶ケースをセットにした＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞会場限定パッケージが完全限定生産で発売されること