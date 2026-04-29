競技規則を定める国際サッカー評議会（ＩＦＡＢ）が２８日にカナダのバンクーバーで行われ、差別的発言を隠すために口を覆って対戦相手と口論した選手を一発退場とするルール改正を発表した。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の理事会でも承認され、６月開幕の北中米Ｗ杯で採用される。２月の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）の試合ではベンフィカのプレスティアンニが、Ｒマドリード（スペイン）のビニシウスに差別的な侮辱をし