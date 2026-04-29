◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは２８日（日本時間２９日）、金銭トレードでブルージェイズからＴ・フィッツジェラルド内野手（２８）を獲得したと発表した。４０人のロースター枠を空けるため、Ｌ・ナック投手（２８）を６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に移行させた。今月２４日（同２５日）にＤＦＡ（事実上の戦力外）となっていたフィッツ