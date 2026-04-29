◆米大リーグドジャース―マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発し、５回までを投げて４安打６三振２失点と粘りの投球を続けている。ここまで最速は１００・４マイル（約１６１・６キロ）を計測している。打者としてはスタメンから外れ、投手専念し、３勝目を期す一戦。この日はウ