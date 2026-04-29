前髪を少し整えるつもりが、つい切りすぎて“オン眉”になってしまった…。 【写真】パッツン姿はオシャレに見えますよ 人間でもよくある失敗が馬の身に起きてしまったという投稿がSNSで話題になっている。 北海道帯広市の牧場「十勝ポロシリランチ」で暮らす、馬のはちみつちゃんはスタッフが伸びた前髪（たてがみ）をカットしたところ、パッツンかつ、予想を遥かに超える短さに。その模様がXに投稿されると「可愛すぎる！」と