俳優・山口馬木也(53)が28日までに自身のインスタグラムを更新。【本日の馬木也めし】のタイトルで、ステーキ、豚足、炊き込みご飯をアップ。「義父の好物オンパレードです」と舅を手作り料理でもてなしたもてなしたことを明かした。 【写真】美味しそ～う！まるでプロ級火入れ具合も素晴らしい料理の数々 ステーキも様々な部位を用意し、焼き具合もミディアムレアで火入れも抜群。豚足はネギを散