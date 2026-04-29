明日30日(木)〜5月2日(金)にかけて、発達した低気圧の影響で全国的に雨となるでしょう。30日(木)は沖縄や西日本で、5月1日(金)は東海や関東など東日本を中心に活発な雨雲がかかり、道路が冠水するレベルの大雨となり、沿岸部を中心に風が強まるでしょう。東北や北海道では、1日(金)午後〜2日(土)午前にかけて大雨となるでしょう。各地の雨が降る時間帯と大雨警戒期間をまとめました。30日(木)〜5月スタートはGW一番の荒天に警戒明