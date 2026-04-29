ザンクトパウリMF藤田譲瑠チマは前半のみで交代ドイツ1部ザンクトパウリに所属する日本代表MF藤田譲瑠チマが、残留争いの正念場で苦境に立たされている。チームは現地時間4月25日に行われたブンデスリーガ第31節のハイデンハイム戦で0-2の完敗を喫し、残留に向けて手痛い一敗となった。この状況下で現地メディアは、藤田を「能力とポテンシャルは最高」と評価しつつも、現在の深刻な不振を「最大の懸案」として報じている。ハ