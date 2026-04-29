人工知能（AI）の生産性向上効果はまだ現実より理想に近い。これまで明確な生産性改善は現れていない。企業は依然として楽観的だが現場で実質的な変化を体感する労働者は少ない。これは新しい技術にともなう現象だ。どんな新技術でも最大の効果を引き出すには働き方自体を変えなければならない。だが技術革新は結局経済的効率を上げる。これまで金融市場の関心は主に技術そのものに注がれていた。だが本当のお金は技術を作るところ