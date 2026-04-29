２６日、西蔵自治区ラサ市の南山公園で風景を楽しむ観光客。 （ラサ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社ラサ4月29日】中国西蔵自治区ラサ市では近年、市街地の南北に位置する山地とその周辺で生態系の回復と緑化が進み、かつては草木の乏しかった山々が緑に覆われるなど、景観が大きく改善している。高台から市街地を一望できる南山公園は、市民や観光客の登山や散策の場として人気を集めている。２６日、西蔵自治区ラサ市の南山公