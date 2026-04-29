オリックスは29日、6月12日の対阪神戦（京セラドーム）において、演歌歌手の水森かおり（52）が国歌独唱を行うことを発表した。23年連続でNHK紅白歌合戦に出場するなど、「ご当地ソングの女王」として親しまれている水森かおりは、球団を通じて「このような機会をいただき、とても光栄に思うと同時に身の引き締まる思いです。当日は精いっぱい務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします」とコメントした。