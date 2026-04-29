「認められてうれしい」が29日にX（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。政府が2026年春の叙勲受章者を同日付で発表し、旭日中綬章が授与される「機動戦士ガンダム」生みの親でアニメーション映画監督の富野由悠季（本名・富野喜幸）さん（84）が「認められてうれしい」などとコメントした。この発表を受け、ネット上では「リアルタイムで観てきた私たちファンも嬉しいですね」「コレはめでたい」「お元気な間にこう