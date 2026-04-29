◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）のマーリンズ戦に先発した。打者としては出場せず、今季2試合目の投手専念での出場。2回に無安打で先制点を与えたが、粘りの投球で先発投手としての責任投球回を投げ抜いた。この日は「Women’s Night」に設定され、選手の妻、恋人が登場曲を選曲。大谷は真美子夫人が選曲した「ジョジョの奇妙な