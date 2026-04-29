ロッキーズ・菅野智之投手(36)の次回登板が、29日午後6時40分（日本時間30日午前7時40分）開始の敵地でのレッズ戦に決まった。球団が28日（同29日）に発表した。菅野はロ軍移籍1年目の今季、ここまで5試合に登板して2勝1敗、防御率3・42。中6日の登板で3勝目を目指す。