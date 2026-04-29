ランドリンのイメージキャラクターを務めるNumber_iの平野紫耀が、「ランドリン フレッシュモヒートの香り」の新キービジュアルに登場。5月1日から公開される。【全身ショット】銀髪姿！オールブラックコーデで登場した平野紫耀今回公開されるビジュアルは、上質な香りの世界観と平野の繊細で静謐（せいひつ）なたたずまいが融合し、心が澄みわたるようなひとときを感じさせる仕上がりに。ランドリンが掲げる「希望の気配」