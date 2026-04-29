東京六大学野球春季リーグ戦は第3週を終了、慶大と法大が勝ち点2を挙げ4勝1敗で首位に立った。法大は立大に2試合連続で二ケタ得点で連勝、早大戦は1勝1敗の後を受けた3回戦は後半追い上げられたが継投で逃げ切った。ここまでの5試合、助川太志（4年＝茗渓学園）が3試合、菅井颯（3年＝日大山形）が2試合に先発しているが、いずれも5回を投げ切っていない。絶対エースのいない今季、早め早めの継投で失点を防ぎ打率トップの境亮