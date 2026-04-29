お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が28日深夜放送のMBSテレビ「ブラマヨ吉田×紅しょうがのアホちゃう!?」（火曜後11・56）に出演。“女子あるある”を力説した。関西人がツッコミや照れ隠しなどさまざまな場面で言う「アホちゃう!?」。恋愛や異性について思う“アホちゃう？”を、吉田と紅しょうがが持ち寄った。稲田美紀が「男子ってずっとむだな動きをしている」と主張。「この間、幕張のイオン歩いて