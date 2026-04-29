東京・福生市の路上で、男が少年をハンマーで殴りつけ、催涙スプレーをまいたあと、刃物をもって自宅に立てこもっています。現場からフジテレビ社会部・小林更紗記者が中継でお伝えします。現場はかなり広い範囲で規制線がしかれていて、男が立てこもっているとみられる自宅は確認できません。ただ、規制線の中では複数の捜査員が出入りする状況もうかがえ、緊迫した様子となっています。午前7時20分ごろ、福生市加美平の路上で、