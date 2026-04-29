◇MLB ドジャース-マーリンズ(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは4回の守備でショートのキム・ヘソン選手がファインプレーを披露。先発・大谷翔平選手が背負ったピンチをしのぎました。0-1でむかえた4回表。大谷翔平選手が1死からレフト前ヒットと四球で1、2塁のピンチを招きます。後続をセンターフライに打ち取ると、2塁ランナーがタッチアップで進塁。2死1、3塁となり、後続のオーウェン・ケイシー選手は160キロの