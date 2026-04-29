【本当に売れているモノ＆売れ続けているモノ】いまや無印良品の代名詞ともいえる「カレー」と、定期的にSNSでバズっている「キッチン雑貨」。豊富なラインナップの中で、いま本当に人気のアイテムを担当者に聞いてみた。＊＊＊＜教えてくれた人＞良品計画広報課宮里愛生さん主に会社の情報発信やメディア対応を行っています。 ＜Point＞■約50種類ある中でも「食べ応えたっぷりのカレー」が売れてます！本格ス