エールディビジで得点を量産する上田綺世に韓国メディアが注目した。『スポータルコリア』は、欧州10大リーグにおけるゴールスコアラーTOP５を選出した海外メディアの記事を踏まえ、「“アジア唯一！”エムバペ、ハーランドの“得点記録”を上回る...“日本代表FW”上田、欧州10大リーグ最多ゴール２位→市場価値も“垂直上昇”」と見出しを打ち、「世界的なストライカーたちを上回る気炎をあげた」と報じる。TOP５の１位はハ