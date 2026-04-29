GWといえば旅行。街を散策したり、観光スポットを巡ったり、ご当地グルメを楽しんだり。いろんな楽しみ方がある旅の中で、喫茶店でくつろぐ時間が好きという人も少なくないだろう。そこで、旅先で訪れたい喫茶店を6軒ご紹介。岩手・盛岡、栃木・足利、山梨・都留、茨城・日立と国内4か所の名喫茶が登場します。都心の喧騒から離れてのんびり、ゆっくり至福の時間を過ごしてみては。喫茶店の聖地、盛岡の喫茶店3軒コーヒーの生産量