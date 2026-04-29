きょう未明、山形県上山市の住宅街でクマが目撃され市が注意を呼び掛けています。 【写真を見る】【現場動画】上山市の川沿いでクマ1頭目撃その後住宅密集地へ向って歩く県内全域でクマの目撃相次ぐ（山形） 上山市によりますときょう午前０時ごろ、上山市二日町で「クマを目撃した」などと通行人から１１０番通報がありました。 目撃されたクマは１頭で成獣ですが体長などはわかっていません。 目撃されたのは住宅街を流