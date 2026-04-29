昨季最優秀防御率に輝いた才木も苦しい投球が続く（C）産経新聞社投手王国といわれた阪神が揺らいでいる。4月28日に行われたヤクルト戦（神宮）に先発した才木浩人は自己ワーストタイとなる2回6失点KO。2回は味方の失策もからんでの失点とはなるが、無死一、二塁で迎えた相手先発、吉村貢司郎にも四球を与えるなど痛い四球となった。【動画】大谷翔平との真っ向勝負で圧倒！ 阪神・才木の快投シーンをチェック結果、無死満塁