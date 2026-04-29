29日未明、広島県安芸郡海田町のJR山陽線の踏切で貨物列車と衝突した人が死亡する事故がありました。事故があったのは安芸郡海田町のJR山陽線の新町踏切です。警察によると29日午前2時半すぎ、JRの担当者から「人と接触した」と通報がありました。広島駅を出発した上りの貨物列車が踏切内に立っていた成人男性とみられる人と衝突。その場で死亡が確認されたということです。貨物列車は午前5時半に運行を再開しJRの在来線は始発から