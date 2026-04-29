今年で55回目の「RKK旗争奪選抜高校野球大会」が4月29日に開幕しました。 8校による今大会の開幕戦は春の県大会で優勝した九州学院とベスト4のルーテル学院が対戦しました。 九州学院は2回裏、一死2塁3塁のチャンスで8番・キャプテンの吉田一平がレフト前へのタイムリーを放ち1点を先制します。 九州学院は5回裏にもノーヒットで満塁のチャンスを作り、6番早川大晴がセンターの右への2点タイムリӦ