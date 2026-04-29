坪井川の魅力を生かし城下町の賑わいにつなげようという「熊本城坪井川園遊会」が始まりました。 【写真を見る】ゴールデンウィークは熊本城で歴史と芸能を満喫！坪井川園遊会がスタート清正公ゆかりの城下町をガイドと巡る散策ツアーも 熊本城の城彩苑で開かれた神事・式典には、約40人の関係者が参加し、開催期間中の安全などを願いました。 式では岩田英志実行委員長は「熊本の伝統文化・芸能など