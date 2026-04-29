京都府南丹市の山林に小学生の息子の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件で、警察は、遺体が見つかった現場にも父親を立ち会わせ、供述の裏付けを進めています。 （報告・MBS宇治宮汐梨記者）安達結希（あだち・ゆき）さん（当時11）の遺体が見つかった南丹市園部町の山林の近くです。父親の優季（ゆうき）容疑者（37）を乗せた車は、あぜ道を進んで私の立っている場所の奥のほう、遺体が見つかった場所に20分ほど