熊本の農産物の魅力を知ってもらおうと、JAグループ熊本が熊本市で街頭PRを行いました。 【写真を見る】「消費者だけど生産者の一員」JA熊本と考える食卓の未来県産米配布で伝える“食の連鎖”の大切さ この取り組みは、JAグループ熊本が食料の安全保障について消費者に自分の事として考えてもらいたいと実施しているプロジェクトの一環です。 街頭活動では、JA熊本中央会の職員達が、県産米やパンフレットを配り