きょう29日からゴールデンウィークです。関西空港は、連休を海外で過ごす人たちで混み合っています。 期間中の平日を全て休むと最大で12連休となる今年のゴールデンウィーク。29日朝、関西空港の国際線出国カウンターは多くの人でにぎわっていました。 （バリ島へ）「海とプールを楽しみにしています」（韓国へ）「（円安で）ちょっと高くは感じましたけどゴールデンウイ