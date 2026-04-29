日本野球機構(NPB)は29日の公示を発表。DeNAは島田舜也投手を1軍登録しました。島田投手は、ファームで2先発を含む4試合に登板。1勝0敗、失点はなく防御率0を築いています。前回の14日の西武2軍戦で先発を務め、5回、被安打4、3奪三振、1与四球、無失点好投で、この日の中日戦で1軍で今季初の先発を務めます。