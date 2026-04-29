◇ア・リーグブルージェイズ 3−0 レッドソックス（2026年4月28日トロント）ブルージェイズは28日（日本時間29日）、本拠でのレッドソックス戦に3―0で勝った。3回に岡本和真内野手（29）が先制の2点適時打を放ち、5回には主砲ウラジーミル・ゲレロ内野手（27）の適時打で追加点。右肩の違和感で出遅れていた右腕トレイ・イエサベージ投手（22）が今季初登板初先発で5回1/3を無失点と好投し、5人の継投で今季初の零封勝ち