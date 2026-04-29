きょうは各地で風が強まり、日中も空気がヒンヤリとするでしょう。 【写真を見る】東海地方 あすは天気下り坂 金曜日にかけて雨予想… きょうは風強く空気ヒンヤリ 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/29 昼） 名古屋市内は、朝から曇り空が続いています。正午前の気温は19.2℃で、朝から気温の上がり方は緩やかです。 きょうの午後は三重県南部では晴れ間がありますが、曇り空の続く所が多いでしょう。夜にかけて各地で風が強まりや