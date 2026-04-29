この記事の画像を見る■夢が形に！「第1回読者と選ぶ あたらしい絵本大賞」大賞受賞作品が発売開始へ応募総数1,076作品、読者投票12,374票という大反響のうちに終わった『第1回読者と選ぶ あたらしい絵本大賞』。その栄えある「大賞」に輝いたのが青物横丁さんの作品『まねてみよう』です。大賞決定からおよそ9か月、ついに書籍版『まねてみよう』が完成。本日2026年4月14日に待望の発売日を迎えました。その発売を記念して、