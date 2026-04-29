結婚してから「働きたくない」と言ったら――。彼女の問いに対する彼氏の答えが明かされた。休む選択には理解を示しつつも、“働かない”という考え自体には賛同できないとし、結婚後の価値観の違いが表れた。『さよならプロポーズ via オーストラリア』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○結婚後の「働き方」と「お金」を巡り真っ向から対立23日に配信されたABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラ