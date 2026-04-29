２０２４年８月にオーストリア・ウィーンで開催予定だったテイラー・スウィフトのコンサート襲撃を計画したとして、今年２月にテロ関連の罪で起訴されたベラン・アリイ容疑者（２１）が、列を作っていたファンたちを車で引き殺す計画を立てていたことが分かった。英紙サンが２８日、報じた。アリイ容疑者は２７日に法廷で、ジハード主義者の英雄のように自分を「格好よく」見せるために、車、ナタ、爆弾を使ってテイラーのファ