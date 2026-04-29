ボーイズグループCIXが、グループ活動を終了する。4月29日、所属事務所C9エンターテインメント側は、公式ファンカフェ（グループとファンの交流サイト）を通じて、「2019年7月21日のデビュー後、約7年間、さまざまな活動を通じてファンの皆さまとともにしてきたCIXは、グループ活動を止めることとなった」とコメントを発表した。【話題】CIX時代はムダだった？ペ・ジニョンの物議発言続けて、「メンバーとグループ活動の継続のため