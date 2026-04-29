【モデルプレス＝2026/04/29】元AKB48でタレントの高城亜樹が、4月29日までに自身のInstagramを更新。手作り料理を披露し反響を呼んでいる。【写真】34歳元AKB「綺麗に揚がってる」旬の食材使った手作りてんぷら◆高城亜樹、旬の食材を使った手作り料理高城は「大成功したカンジャンセウ。ご近所さんにいただいた筍で天ぷら」とつづり、写真を複数枚投稿。エビを使った韓国の伝統的な料理・カンジャンセウと筍を使った天ぷらの2品