佐賀県有田町で、ゴールデンウイーク恒例の「有田陶器市」が29日から始まり、多くの人でにぎわっています。 ことしで122回目となる「有田陶器市」では、メインの通りを中心に、およそ400の店が軒を連ねています。伝統的な有田焼の皿や器などが通常より安く販売されていて、掘り出し物に出合えるのが魅力です。■訪れた人「去年初めて来て、すごくよかったので、ぜひことしもと思って。」「普段出合えないような特