◆米大リーグレンジャーズ２―３ヤンキース（２８日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が２８日（日本時間２９日）、敵地・レンジャーズ戦に「３番・右翼」で先発出場。９回に３戦連発となる１２号ソロを放ち、本塁打王争いで村上宗隆（ホワイトソックス）に並んでメジャートップに浮上した。２点リードの９回先頭。２ボール２ストライクからの５球目、右腕ウィ