◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１３節千葉―横浜ＦＭ（２９日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉は、２９日にホームで横浜ＦＭと対戦する。アウェーで行われた前回対戦では０―２で敗戦。横浜ＦＭとの通算対戦成績は、１２勝５分け２６敗と大きく負け越しており、２００４年３月２０日（３〇０市原）を最後に勝利がなく、ホームで勝利をあげたい。先発メンバーが発表され、左サイドバックを主戦場とする、ＤＦ石尾陸登、Ｍ