２６日、茶摘みをする農家の人たち。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山4月29日】中国福建省武夷山市では二十四節気の穀雨から夏至にかけて、茶摘みと製茶が本格化している。農家の人々は晴れた日に武夷岩茶の摘み取りに励んでいる。２５日、茶葉を天日に当ててしおれさせる「萎凋（いちょう）」を行う農家の人たち。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２５日、茶摘みをする農家の人。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２